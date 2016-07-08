Пожар произошел сегодня, 8 июля, в половине седьмого вечера в 10-этажном доме по ул. Кунаева, 60. Пожарные прибыли на место незамедлительно. Пресс-секретарь ДЧС ЗКО Бибигуль НУРМУХАНОВА сообщила, что произошло возгорание холодильника и площадь пожара составила 2 квадратных метра. - Из многоэтажки 51 человек были эвакуированы, среди них 14 детей, - сообщила Бибигуль НУРМУХАНОВА. - Были спасены 20 человек, из которых 15 - дети. 8 пострадавших были госпитализированы, в том числе 2 детей. У пострадавших диагностировано отравление угарным газом. В тушении и эвакуации были задействованы 11 единиц техники и 28 человек личного состава. По словам очевидцев, первыми на место ЧП прибыли 2 экипажа местной полицейской службы. Полицейские сразу же принялись эвакуировать людей, а тех, кто не мог самостоятельно выйти, они выносили на руках. С места происшествия пострадавших забирали кареты скорой помощи. Некоторые самостоятельно на автомобилях уехали в больницу. Как выяснилось, пожар произошел на пятом этаже. Загорелся холодильник, который стоял в коридоре. Нужно отметить, что площадь пожара была маленькая, однако из-за задымления с 5 по 9 этажи все покрыто сажей. Спустя время полицейские запустили жильцов, чтобы те закрыли свои квартиры, а затем вернулись на улицу. Лишь после того, как пожарные проверят здание полностью, люди смогут попасть в свои квартиры. На месте пожара работают дознаватели. Ущерб устанавливается.