Мама малышки Шынар Орынгалиева сама перенесла три операции на сердце и почки, и удаляла кисту. - В 2015 году родила дочь. Она была желтой. Мне ничего не говорили, просто лечили ее, но результатов не было. В пять месяцев нам поставили диагноз - билиарный цирроз печени. В Беларуси, Индии и Москве готовы сделать операцию, но нужен свой донор. Мы сами и наши родные сдали все анализы, но никто из нас не подошел, - говорит Шынар. - Я прошу помощи у всех неравнодушных людей. Помогите моей маленькой Раяне. Отец малышки не сможет быть донором, потому что у него другая группа крови. Семья с марта давала объявление о поиске донора, однако пока никто не отозвался. - Как нам объяснили, у донора возьмут лишь кусочек печени, затем у донора она восстановится, - поясняет мама. – Я подхожу, но после перенесенных болезней меня не берут на операцию. По словам мамы, ребенок развивается нормально, других заболеваний нет. Семья живет вместе с мамой Шынар. Отец девочки работает охранником за 34 тысячи тенге в месяц, поэтому денег на поездку и проживание в Индии или даже в Москве у них нет.-Дочка у нас на искусственном вскармливании. Врачи велели пока ничего не давать. Мы молим Аллаха, просим неравнодушных помочь найти донора, чтобы мы смогли поехать на операцию, - со слезами на глазах говорит Шынар. Для подтверждения диагноза родители Раяны возили ее в Самару. Для этого они взяли кредит. Там диагноз подтвердили. Сейчас малышка держится только на лекарстве, которое выписал врач. Стоит оно 15 тысяч тенге и хватает их только на месяц. По словам женщины, в управлении здравоохранения готовы предоставить квоту на саму операцию, но им нужно найти донора и средства на поездку и проживание.