- В 2014-2015 годах браконьеры вступали с нами в драку и перестрелку в районе поселка Саркуль, - рассказывает бывший егерь. – По ночам они тренируются во время охоты на зайцев и барсуков. Когда мы попытались их задержать, нам оказали сопротивление. А утром на капоте автомашины я нашел кулек с дробью и словами, что в следующий раз такая же дробь будет в моем теле. Это не обычные браконьеры, которые стреляют ради того, чтобы прокормить свои семьи. Они ездят на «Пикапах», «Газелях», живут за счет кражи нефти. Они очень организованные и грамотные. Знают, как вести себя при задержании, цитируют законы и тренируют меткость не ради шкур и мяса, а для боевой подготовки. Не раз лесники в Каргалинском районе выезжали на звуки выстрелов и видели тренировки с мишенями. Одно из таких опасных мест – поселок Бескопа. Большинство лесников тут же стараются уехать от этих мест подальше. Если бы правоохранительные органы гарантировали, что только им позвонишь, тут же в степь приедет полиция и КНБ, им бы сообщали об этом. А у нас позвонишь в полицию с трассы у Бештамака и по 2-3 часа ждешь экипаж. Охотник Александр Мандрыкин тоже видел негласные учения в степи. - В Хромтауском районе еще семь лет назад я встречал группу людей, которая массово истребляла лебедей, - рассказывает Александр Мандрыкин. - Второй случай произошел со мной недалеко от поселка Родниковка. Я видел грузовую автомашину, которая развернулась, и девять человек выстроились в боевой порядок. Там явно проходили учения. Это было труднодоступное место. На следующий день приятели из КНБ сказали мне, что официальных учений рядом с поселком не было.