Организаторами народного праздника выступил татарский культурный центр. - Этот праздник имеет древние корни, и мы продолжаем праздновать его и в наши дни, передавая традиции нашим детям, - говорит заместитель председателя ОО «Татарский культурный центр» Галима ВАГАНОВА. – Сабантуй символизирует не только окончание весенней страды, но и способствует укреплению дружбы между народами, которые живут в Казахстане. Очень приятно видеть, что в этот день к нам на праздник собралось столько гостей, которых нам есть чем порадовать. Сегодня будут звучать веселые песни на татарском языке, задорные танцы и спортивные состязания в которых могут принять участие все желающие. Поздравить с праздником пришли заместитель акима области Марат ТОГЖАНОВ, полномочный представитель Татарстана Рустем ВАЛИУЛОВ, а также представители Ассамблеи народов Казахстана. Рустем ВАЛИУЛОВ вручил медали и благодарственные письма от Всемирного конгресса татар нескольким видным представителям татарской диаспоры, одним из которых стал уральский профессор Разак АБУЗЯРОВ, а также зачитал приветствие от имени президента Татарстана Рустама МИННИХАНОВА. В праздничном концерте приняли участие не только самодеятельные творческие коллективы, но и заслуженные артисты из России и Татарстана. В это же время в парке проходили веселые конкурсы и народные игры, где с удовольствием принимали участие взрослые и дети. Всех немало повеселили задорные состязания в перетягивании каната, бег с яйцом в ложке, битье горшков и многое другое. Больше всего собравшихся впечатлила татарская борьба на кушаках - «Көрәш», победителю которой достался главный приз – живой баран. Самым сильным и ловким батыром оказался 22-летний Нурбол СЕРИКОВ – мастер спорта международного класса по самбо. Не остались без призов и поощрений и другие участники, каждый получил весьма внушительный приз. Для тех, кто любит и ценит красоту, ребята из татарской воскресной школы приготовили выставку - продажу татарских национальных изделий прикладного искусства. Свои работы представили Марат ХАЛЕЛОВ, Алина ВАГАНОВА, Рузалия ХАНТЕМИРОВА и другие юные мастера. Завершился праздник конкурсом гармонистов и веселой пляской «Татарча марафон», где могли принять участие все желающие старше 80 лет.