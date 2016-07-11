Компания «Маяк» ждет своих заказчиков и деловых партнеров по адресу: п. Желаево, промрайон, 23/1. Контактный телефон: +7 (7112) 939–130, 939–131. Наша почта: [email protected]. Время работы: Пн–Пт с 9.00 до 18.00.

Более 10 лет компания «Маяк» является одним из лучших производителей и поставщиков строительных металлоконструкций, металлопроката и крепежных изделий на территории нашей области.– Наша компания входит в группу компаний «Маяк», известную на всем постсоветском пространстве как один из ведущих российских производителей строительных материалов из оцинкованной стали, – говорит руководитель отдела продаж Вячеслав КИРСАНОВ. – Мы стараемся быть лучшими на рынке металлопроката и металлоконструкций и уделяем особое внимание качеству сырья и выпускаемой продукции, совершенствованию сервисного обслуживания клиентов, что позволяет нам предоставить нашим клиентам продукцию высшего качества. Для своего производства мы используем только высококлассное сырье от ведущих производителей. Нашими поставщиками являются российские заводы «ММК», «Северсталь», «НЛМК», металлургический комбинат «Арселор Миттал Темиртау» и другие производители.Широкий ассортимент кровельных материалов, водосточных систем, фасадных материалов, реализуемых компанией «МАЯК», позволяет подобрать то изделие, которое идеально подойдет и сможет гармонировать с цветовой гаммой фасада вашего дома.– Наш цех по производству металлопроката производит несколько видов металлочерепицы, а также несколько вариантов профнастила, который можно применять не только для покрытия крыш, но и для облицовки стен зданий, быстрого строительства нежилых объектов и для установки заборов и ограждений, – продолжает Вячеслав КИРСАНОВ. – Кровельный материал мы выпускаем в виде листов фиксированной длины, а также выполняем нарезку материала по индивидуальным размерам кровли нашего клиента.Металлоизделия изготавливаются путем холодного проката оцинкованной окрашенной рулонной стали с покрытием из полимеров и с использованием высокотехнологичного оборудования. Также мы изготавливаем доборные элементы для кровли и фасада – наличники, коньки, карнизы, угол откосный, отлив и так далее. Такие отделочные элементы придадут вашему дому законченный внешний вид, а также защитят вашу кровлю или другую готовую конструкцию от внешних воздействий.Здесь же можно приобрести все необходимые сопутствующие товары – сайдинг, сэндвич–панели, профили для гипсокартона, водосточные системы, кровельную вентиляцию, уплотнители для кровли, саморезы различных видов, элементы безопасности кровли, утеплитель и многое другое. А также в ассортименте материал «Наноизол», который можно применять в качестве гидропароизоляции от атмосферной влаги в местах неплотной укладки кровли, подкровельного конденсата, а также как гидроизолирующий материал в цементных стяжках при устройстве полов в подвальных и цокольных перекрытиях, при укладке паркета и ламината и так далее.Компания «Маяк» заботится не только о качестве выпускаемой и реализуемой продукции, но и о ее доступности. Так, с завидной регулярностью здесь проводятся различные акции на ту или иную продукцию, что приятно радует постоянных клиентов компании.– Я являюсь клиентом компании «Маяк» пятый год и хочу отметить, что могу купить нужный товар по выгодной для меня цене, – говорит один из заказчиков Айдарбек. – Существенно сэкономил в прошлом году, покупая в «Маяке» со скидкой металлочерепицу для крыши дома. В июле обещали скидки на окрашенный профлист. Вот приехал узнать и сделать заказ для дома дочери. Молодцы. За ценой не гонятся и качество отличное.