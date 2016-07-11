Фото с сайта vesti.kz Основное время встречи, которая проходила в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс", завершилось со счетом 0:0, а в дополнительное португальцы забили победный гол - 1:0. Самым ярким моментом стартовой пятиминутки стал удар Нани, который не воспользовался дальним забросом и пробил выше ворот. Первый же опасный момент возник на десятой минуте. Классный сейв сделал португалец Руй Патрисиу, который вытащил красивый удар Антуанна Гризманна. А затем случилась травма Криштиану Роналду. На 17-й минуте в борьбе с Димитри Пайе он получил болезненный удар, но после помощи врачей смог вернуться в игру. Потом была атака французов, закончившаяся выстрелом Муссы Сиссоко выше перекладины, и контратака португальцев, а затем Криштиану Роналду сел на поле, показывая, что не может продолжить игру. Капитана, который не смог сдержать слез, унесли на носилках. Вместо него вышел Рикарду Куарежма. После этого игра была немного нервной и проходила чаще в единоборствах. Лишь на 34-й минуте Руй Патрисиу во второй раз спас команду, отразив удар Сиссоко в упор. Концовка первого тайма запомнилась столкновением Эвра и Куаржемы, после которого оба, к счастью, смогли продолжить игру. На перерыв команды уходили при счете 0:0. Второй тайм получился совсем не ярким. В первые двадцать минут самым запоминающимся эпизодом стала замена Димитри Пайе, вместо которого вышел Кингсли Коман. Моментов голевых было не так много. На 66-й минуте Гризманн с выгодной позиции пробил намного выше ворот. Затем напомнил о себе Оливье Жиру, чей удар взял Руй Патрисиу. Вообще голкипера португальцев можно назвать лучшим игроком матча - он несколько раз спасал свою команду. А в атаке за креатив отвечали Нани с Куарежмой. На 80-й минуте они на пару создали самый опасный момент, который закончился красивым ударом через себя в исполнении Рикарду. Следом французы ответили мощным выстрелом Сиссоко - выручил Патрисиу. А вот на 92-й минуте не спас бы и он, но на счастье всей Португалии выручила штанга, принявшая удар Андре-Пьера Жиньяка. В итоге основное время завершилось со счетом 0:0, и было назначено дополнительное. В первом дополнительном времени команды по разу обменялись опасными моментами. А вот во втором португальцы повергли в шок всю Францию. На 109-й минуте Рафаэл Геррейру угодил в перекладину со штрафного, а через минуту уже никто не спас после классного удара Эдера, вышедшего на замену, - 1:0Таким образом, Португалия впервые в своей истории стала чемпионом Европы, а Франция впервые проиграла в финале Евро.