Иллюстративное фото с сайта ortcom.kz По словам заместителя директора ГЦВП филиала госкорпорации «Правительства для граждан» Сериккана САБЫРЖАНОВА, при наличии электронной цифровой подписи родители могут подать заявления на получения этих пособий в секторах самообслуживания или дома. - Через портал электронного правительства заявление автоматически направляется в центр по выплате пенсий, где происходит формирование решения о назначении пособий. Раньше для получения этих услуг человек должен был прийти лично, - пояснил Сериккан САБЫРЖАНОВ. - Кстати, можно самостоятельно рассчитать размер социальной выплаты в связи с уходом за ребенком до года. Размер ежемесячной выплаты определяется умножением среднемесячного дохода за последние 24 месяца на коэффициент замещения дохода – 0,4. Например, если в течение двух лет средний ежемесячный доход составлял 60 тысяч тенге, то ежемесячное пособие составит 24 тысячи тенге. Для неработающих женщин размер ежемесячной социальной выплаты составит 5,76 МРП на первого, 6,81 МРП на второго, 7,85 МРП на третьего ребенка и 8,90 МРП на четвертого ребенка. Размер единовременного пособия в 2016 году составляет 31,41 МРП на первого, второго и третьего ребенка и 52,35 МРП на четвертого ребенка. К слову, с начала года через госкорпорацию «Правительство для граждан» было назначено более 116 тысяч пособий на рождение ребенка и социальных выплат по уходу за ребенком, из них 656 пособий и социальных выплат назначено через портал электронного правительства.