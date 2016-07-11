Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. pojar_dom17 В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что по факту пожара было начато досудебное расследование по ст. 204 ч.2 УК РК - "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности либо повлекшее тяжкие последствия или причинившее особо крупный ущерб".  Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Напомним, 8 июля в 18.40 на пятом этаже 10-этажного дома в микрорайоне Кунаева загорелся холодильник. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Однако из-за сильного задымления были эвакуированы 51 человек. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в больницу были доставлены 12 человек, 4 из них - дети. Однако им госпитализация не потребовалась, и они были отпущены домой. Ущерб устанавливается.