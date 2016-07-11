Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой Уральский городской суд. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" - Дело Берика ТЛЕУЛЕЕВА было передано в Уральский городской суд. Рассматривать его будет судья Руслан ЖУМАГУЛОВ. Берик ТЛЕУЛЕЕВ обвиняется в преступлениях, предусмотренных статьями 177 ч. 3 п. б УК РК (в редакции 1997 года) - "Мошенничество, совершенное в крупном размере", и ст. 28 ч.4 - 367 ч.3 п.2 УК РК - "Подстрекательство к даче взятки в крупном размере", - сообщили в городском суде. Напомним, начальник МПС Абайского отдела полиции Берик ТЛЕУЛЕЕВ был задержан 12 мая сотрудниками управления собственной безопасности ДВД ЗКО. Как стало известно, в декабре 2014 года инспектор отделения административной полиции УВД г.Уральска, который с января 2016 года является начальником отделения МПС Абайского ОП УВД г.Уральск, Берик ТЛЕУЛЕЕВ под предлогом оказания содействия в получении служебного жилья взял более 1 миллиона тенге у своей знакомой. - Не получив жилье в обещанные сроки и переданные деньги обратно, женщина обратилась в УСБ ДВД ЗКО с заявлением, которое было зарегистрировано в ЕРДР по признакам преступления, квалифицируемого как «Мошенничество, совершенное в крупном размере», - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. - С санкции прокуратуры г.Уральска ТЛЕУЛЕЕВ был водворен 12 мая в ИВС УВД г.Уральска и 14 мая отпущен под залог.