Фото из архива "МГ" В 2015 году была закончена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Уральск. После этого журналисты неоднократно писали о выбоинах, которые образовались уже после ремонта. Forbes.kz обратился за разъяснениями в Министерство по инвестициям и развитию и Министерство финансов, которому частично были переданы функции реорганизованной финансовой полиции.В Министерстве по инвестициям и развитию сообщили, что весь процесс реконструкции полосы проходил по нормативам. Началось все с тендера на ремонт. Сначала заявку на участие в электронном конкурсе подали три потенциальных поставщика, которые в итоге не были допущены по ряду причин. Между прочим, АО «К-Дорстрой» тоже не было допущено «по причине несоответствия договора аренды техники (представлены договора о намерениях)». Потому конкурс был признан несостоявшимся. Однако заказчик ремонта – на тот момент Министерство транспорта и коммуникаций - приняло решение закупить услуги из одного источника у потенциального поставщика, который представил заявку «с наименьшей ценой с учетом условной скидки». То есть, изначально общая смета на строительство была определена в 6,488 млрд тенге, а «потенциальный поставщик» согласился работать за 6,323 млрд. Таким образом, подрядчиком по реконструкции ВПП определили «К-Дорстрой». Строители, приступившие к работе в 2014, должны были привести в порядок взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перрон аэропорта. - Пересмотр стоимости строительства в сторону увеличения сметной стоимости не производился, - уверяют в МИР. Когда случился скандал с выбоинами, 23 февраля 2015 комиссия с участием представителей транспортной прокуратуры по ЗКО произвела отбор кернов на участке усиления ВПП. Для несведущих в дорожных работах поясняем: керны – это образцы покрытия взлетно-посадочной полосы или дороги, которые бурятся прямо в дорожном слое и извлекаются из полосы для анализа. В МИР уверяют: по итогам проверок цементобетон ВПП аэропорта Уральска соответствовал СНиПам. Керны с полосы прошли испытания в базе АО НИИ «Каздорнии» (которое, к слову, относится к МИР). Институт подтвердил, что при реконструкции полосы использовался бетон, указанный в проекте – марки В30. 9 декабря 2015 тогдашний министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев создал комиссию по приемке полосы. Инспекторы работали неделю и 15 декабря завершили аудит, подписав акт приемки ВПП. Все огрехи, в том числе и описанные Forbes.kz выбоины, «к подписанию акта госприемки были устранены», уверяют в МИР. А если они обнаружатся в будущем, в «К-Дорстрой» пообещали устранять их за свой счет в течение 60 месяцев со дня приемки. Теперь, заверяют в МИР, «все объекты, созданные в пределах реконструкции на аэродроме Уральска, функционируют в нормальном режиме, без перебоев и повреждений. Регистрации авиационных событий или происшествий по отказу оборудования либо по дефектам элементов летного поля с начала эксплуатации и до настоящего момента не зафиксировано». Более того, ни авиакомпании, ни руководство аэропорта Уральска, не жаловались, сомневаясь в качестве строительства ВПП.Иное мнение – в Минфине: здесь полагают, что не все так радужно со строительством ВПП аэропорта Уральска. Вице-министр финансов Татьяна Савельева рассказывает: при строительстве полосы «вместо марки бетона B30, использовался бетон марки B10 и B12». Чтобы было понятно читателям, бетон класса B10 соответствует прочности 131 кг на квадратный сантиметр. B12 – уже 164 кг/кв. см. А вот класс B30 рассчитан на 393 кг/кв. см. Стоит ли говорить, что на полосе, где садятся и взлетают тяжелые самолеты, бетон должен быть прочнейший. Например, пустой самолет Boeing-757, который широко использует Air Astana, весит 58 тонн, а с пассажирами, грузом и топливом – до 115 тонн. Естественно, при посадке такой махины ВПП испытывает колоссальную нагрузку, особенно в точке соприкосновения шасси с полосой. А есть и более тяжелая техника, в том числе грузовая… В Минфине что-что, а считать деньги умеют. Вот и вывели, что при строительстве полосы Уральского аэропорта: «инспекцией финансового контроля по Западно-Казахстанской области сумма нарушений составила в сумме 173,5 млн тенге вследствие применения бетона другого класса». В Министерстве по инвестициям и развитию вступают в перепалку с Минфином и в письме нашему изданию рассказывают: сведения по прочности бетона госфинансисты ЗКО добывали «при проведении оперативно-розыскных мероприятий». И свои выводы расследователи сделали на основании экспертизы Российского научно-исследовательского института бетона им. Гвоздева. «Однако этим российским учреждением официальных и неофициальных отборов кернов на ВПП Уральска за весь период строительства не отбиралось, и результаты их исследований основанием для расследования служить не могут, так как образцы для исследований отобраны неизвестно кем и где», - оправдываются чиновники МИР. Возможно, конечно, что им просто неизвестны все детали расследования. А их для Минфина было более чем предостаточно, чтобы заговорить о привлечении виновных к уголовной ответственности. Таким образом, пишет нам вице-министр финансов Татьяна Савельева, «службой экономических расследований Департамента госдоходов ЗКО в отношении АО «К-Дорстрой» возбуждено уголовное дело от 30 марта 2016 по подпункту 2 пункта 4 статьи 190 УК РК - «Мошенничество». Тут стоит оговориться за г-жу Савельеву: сейчас в Казахстане юридически правильно говорить не «возбуждено уголовное дело», а «проводится досудебное расследование». Впрочем, сути это не меняет: дорожной компании вменяют очень серьезное нарушение на сумму, может, и не кругленькую, но весьма существенную. Как будут выкручиваться строители – пока неизвестно. Мы обязательно расскажем читателям, чем закончится это досудебное расследование и станет ли оно судебным. По данным МИР, в 2003 – 2014 «К-Дорстрой» провела реконструкцию взлетно-посадочных полос аэропортов Актобе, Кызылорды, Шымкента, Кокшетауа, Тараза. И, разумеется, Астаны.