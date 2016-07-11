Всего в классах коррекционного обучения школ № 3, 13, 16, 19, 22, 45 обучается 334 ученика: - с нарушением опорно-двигательного аппарата в школах №3, 19 - с кохлеарным имплантом в школах №16, 40 - с задержкой психического развития в школах №13, 22 - с умственной отсталостью в школе №45. В 38 школах открыты логопедические кабинеты, ими охвачено 1575 детей. В 11 школах введены штаты педагогов-дефектологов. На учете в городском ПМПК зарегистрирован 2471 ребенок с ограниченными возможностями, из них 788 детей имеют инвалидность, 81 ребенок в возрасте 6-18 лет по состоянию здоровья не могут обучаться в школе.

Фото Медета МЕДРЕСОВА Пост разместила Эля ВАИСОВА. Ее ребенок посещал такую группу. - Обращаюсь к мамам особенных деток, имеющих диагноз ЗПР (задержка психического развития – прим.автора) И УО (умственная отсталость – прим.автора). Особенно к тем, кто ожидает место в коррекционных группах. Вы должны знать, что в д/с "Сказка" есть свободных 12 мест. Две коррекционные группы ЗПР не укомплектованы. Так что смело можете идти в ПМПК и требовать путевку. Только вам ее никто не даст. По той причине, что эти группы будут переданы в д/с 47 на новостройке. А на месте этих групп будут созданы группы УО. Сегодня я посетила ПМПК и гороно. Пыталась выяснить причину и целесообразность территориального разделения групп. Вот вроде работают люди много лет. Отлажена система коррекционной работы. Нет, тети из гороно и ПМПК почему-то решили, что все дети с ЗПР должны быть помещены в 47 детсад. А все дети с УО должны быть определены в 8 детсад. Внятного ответа я так и не получила. Так самозабвенно они говорили о своей заботе о нас, семьях с особенными детьми. В чем забота-то? Мамочка с ребенком ЗПР из Зачаганска дважды в день едет в 9 микрорайон?! Вот уж радетели! Говорили, что-то про локализацию групп по диагнозам. Мне стало не по себе. А селиться мы в городе будем тоже исходя из заболевания? Тогда давайте узаконим гетто. На Юбилейной селятся одни УО. В новостройках ЗПР. Слабовидящие будут жить только на Ремзаводе. С отклонениями психики в Загачанск, - написала Эля ВАИСОВА. Между тем, исполняющая обязанности руководителя городского отдела образования Батика ПАЙДИНА сообщила, что в дошкольной организации №8 "Сказка" функционировало всего 4 группы для детей с ограниченными возможностями - 2 группы для детей с ЗПР и 2 группы для детей с умственной отсталостью. На конец этого учебного года закончили обучение 6 детей с умственной отсталостью и 12 детей с ЗПР. - Отставание или задержка психического развития ребенка часто выправляется, - пояснила Батика ПАЙДИНА. - Если степень отставания не значительна, то желательно таких детей не содержать в коррекционной отдельной группе, а воспитывать в среде ровесников. Именно по этой причине родителям, дети которых в этом году должны были получить направления в группы с задержкой психического развития, было предложено инклюзивное образование. Многие из них согласились. Для получения помощи логопеда и дефектолога можно воспользоваться детскими садами № 47 и 48, в которых имеются 3 группы с русским и 3 группы с казахским языком обучения. По словам Батики ПАЙДИНОЙ, коррекционную поддержку оказывают инклюзивные кабинеты при детсадах №8, 22, 24, 29, 39,40, 43,44, 45. Независимо от того, какой детсад посещает ребенок, он дополнительно может получать помощь специалистов инклюзивных кабинетов. Планируется также открытие групп инклюзивного образования в детсадах №8, 39, 40, 43, 44, 45. Также на начало 2016-2017 учебного года в мини-центр школы №13 проводится прием детей с ЗПР. - На сегодняшний день в городе состоят на учете 67 детей дошкольного возраста с умственной отсталостью. Состояние здоровья этих детей тяжелое, их родителям также необходима помощь. Они не стучат в двери чиновников, но это не значит, что им не нужна помощь. Их детей интегрировать нельзя, им нужны только коррекционные группы. Охват детей с таким диагнозом должен увеличиваться, - сообщила Батика ПАЙДИНА. - Сокращение педколлектива детсада №8 не произойдет, так как уменьшение контингента детей и количества групп не будет.