Дело Жениса Сериккалиева будет рассматриваться в специализированном межрайонном уголовном суде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Судьей по делу назначен Нурлан ГУБАШЕВ. - Женис СЕРИККАЛИЕВ обвиняется в преступлениях по статьям 24 ч.3 УК РК - "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", 28 ч.3 УК РК - "Виды соучастников уголовного правонарушения", 99 ч.2 п.п. 7, 8 УК РК - "Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством", - сообщили в пресс-службе суда ЗКО. Первое заседание по делу назначено на 18 июля, однако оно пройдет в закрытом режиме. Напомним, 23 февраля на любовницу бывшего акима Теректинского района напали двое парней и нанесли ей множество ножевых ранений. Женщина выжила и опознала водителя начальника ЖКХ Теректинского района. Позже выяснилось, что Женис СЕРИККАЛИЕВ попросил своего друга начальника ЖКХ КАЖЫМУРАТОВА убить любовницу потому как у них есть совместная дочь и она шантажировала его. В свою очередь КАЖЫМУРАТОВ нанял своего водителя за 500 тысяч тенге, чтобы тот стал исполнителем заказа и убил девушку. 30 мая, Уральский городской суд санкционировал арест экс-акима Теректинского района Жениса СЕРИККАЛИЕВА сроком на два месяца.