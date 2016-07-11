По мнению мажилисвумен, цель среза знаний - повышение квалификации учителя.
Фото с сайта sportconcept.kz
Чтобы исключить человеческий фактор, влияющий на образованность детей, депутат VI созыва Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова предлагает ввести короткий срез знаний. Как пример, она приводит свой опыт, который применяла будучи директором алматинской школы, сообщает informburo.kz
.
"Допустим, урок математики у 5 класса. Мы посмотрели, сколько там важных тем, без которых жить нельзя. Их примерно семь за год. Мы должны посмотреть, как каждый ребёнок усвоил определённую тему. Должен быть очень короткий срез знаний. Мы проводили у себя по пять минут", – рассказала Ирина Смирнова.
Схема среза знаний простая: завуч и группа экспертов из школьных учителей проводят пятиминутный срез знаний у учеников. После получения результатов, выясняют причину проблемы. Если наступает спорный момент, учитель проводит урок школьной комиссии, на котором выясняется была ли ошибка преподавателя.
"Повышение профессионального качества самого учителя должно быть. Это не просто срез ради среза. Это срез, чтобы понять, что есть проблема – это раз, повышение качества самого учителя – два. Затем этот учитель всё-таки должен добиться того, чтобы дети поняли эту тему. Вот эти "хвосты", как мы называем, учитель должен отработать. Я за то, чтобы был постоянный контроль. Но не так просто – раз в месяц мы придём и что-то там срежем – это должно быть очень продуманно. Это опять нужно какой-то группе учителей, методистов, специалистов в области образования садиться и продуманно всё это делать. И наших детей не грузить контрольными, срезами и прочими. Тогда и учиться некому будет и опять все начнут готовиться к этим срезам. Срез не должен нести административного последствия, он должен нести повышение квалификации. Если у тебя плохие результаты – пройди повышение квалификации, работай по–другому с детьми", – сказала Ирина Смирнова.
Напомним, 20 июня министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев заявил, что в Казахстане для учащихся средних общеобразовательных заведений планируется внедрить ежемесячные экзамены в виде тестирования.
- Вообще, задача министерства образования и науки стоит какая? Мы хотим сделать экзамены – тестирование. Причём тестирование не раз в год, а хотя бы раз в месяц – по всей стране. Вообще, желательно каждую неделю. Прошли какой-то цикл – тест прошли, – сказал министр.
- Чтобы мы видели, что этот ребенок, который ЕНТ на ноль сдал, не через 10-11 лет мы увидели, что он ничему не учился, а на следующей неделе. Какая-то область "проваливается" по физике или школа "проваливается" по физике – мы должны это знать через неделю. Приходит министр, нажимает кнопку, у него экзамены по всей стране за прошлую неделю. Он видит красные пятна. Директор, что случилось? Объяснений нет - директора снять, нового директора (назначить. – Авт.). Таким образом выравнивается (ситуация. – Авт.), - пояснил он.