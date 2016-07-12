Иллюстративное фото с сайта www.kievpravda.com С 21 по 23 июня 2016 года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик», направленное на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми. - В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия в городе выявлено и поставлено на учет 5 мест общественного пользования, где наблюдается значительное скопление лиц, оказывающих платные интимные услуги. Это - кольцевая дорога г.Уральска - ул.Шолохова, сауны «Кишлак», «Шипагер», «Деповская», - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. В результате проведенных мероприятий выявлено и поставлено на учет 15 лиц, занимающихся проституцией, в том числе одна несовершеннолетняя, 2 сутенера. Все они подвергнуты проверкам по имеющимся учетам ДВД, осуществлена их постановка на оперативно-справочный учет «Образ+» и «Папилон». По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, в настоящее время на учете ДВД ЗКО состоят 20 сутенеров и 223 лица, оказывающих интимные платные услуги. При проведении профилактических бесед с данной категорией лиц для выявления и установления среди них жертв торговли людьми были привлечены представители общественного объединения «Региональный центр поддержки женщин». В ходе бесед проводилась раздача буклетов «Коммерческий секс. Что вы должны знать», «Ищите работу?». За период проведения ОПМ выявлено 2 факта сводничества, 1 факт вовлечения в занятие проституцией несовершеннолетнего, 10 фактов административных правонарушений по ст.449 КоАП РК. - Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД области в сауне «Шипагер» задержана 42-летняя администратор сауны, которая предоставила для оказания платных интимных услуг девушек 1988 и 1994 годов рождения за денежное вознаграждение в размере четырех тысяч тенге. По данному факту ведется расследование по ст.309 ч.1 УК РК - "Организация и содержание притона для занятий проституцией и сводничеством", - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.