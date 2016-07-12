Фото с сайта abctv.kz Об этом стало известно в ходе пресс-конференции КНБ РК, посвящённой завершению расследования дела шымкентского бизнесмена. "Получены доказательства, что на нужды и содержание преступной группы Тулешов тратил огромные суммы денег, что вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня, так и перед лидерами преступной группировки "Братский круг", - сообщил представитель КНБ РК Руслан Карасёв. Их совокупный размер составил более 200 миллионов долларов США. Именно в этот период, по словам представителя Комитета национальной безопасности, у Тулешова и возникла идея насильственного захвата власти в стране. В ходе следствия было также установлено, что по указанию Тулешова бандитское звено его преступной группы совершило ряд убийств, похищений и избиений людей. А пытки и истязания снимались на фото и видео. Тулешов подозревается в финансировании транснационального преступного сообщества, а также создании и руководстве устойчивой вооруженной группой. На пресс-конференции было озвучено, что он и сам получал поддержку от криминальных авторитетов со всего мира. О государственном перевороте и намерениях "пивного барона" знали бывший начальник департамента внутренних дел ЮКО генерал-майор Хибратулы Доскалиев и экс-заместитель генпрокурора РК Ильяс Бахтыбаев. За помощь в достижении поставленной цели Тулешов обещал своим сообщникам место в Верховном суде. Для достижения своих целей он планировал сначала дестабилизировать обстановку в стране. А каждому, кто примет участие в земельным митингах, Тулешов обещал по 200 долларов.