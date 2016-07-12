Коллаж mgorod.kz По словам градоначальника, заказчиком по проекту выступает КПО б. в., и именно они должны следить за качеством и сроками строительства дороги на проспекте. - На сегодняшний день отставание от графика составляет 12% или 20 дней. Темп работ очень низкий, и работа у вас вообще не налажена. В выходные я езжу по строящимся объектам и, к примеру, если по проспекту Евразия ТОО "Альтаир" работают и в субботу, и в воскресенье, то у вас же никого на объекте нет. Если и есть, то ходят три человека. Что они там ходят - не понятно. Вы говорите, что задержка у вас из-за того, что ждали месяц гранитные бордюры. Вы подписали договор еще в прошлом году, и можно было позаботиться о закупе материала заранее. Никакие ваши отговорки здесь неуместны, - заявил Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. - Кроме того, вы говорите, что акимат не разрешил вам чистить дорогу днем. Кто вам запретил? Я представитель акимата и вам говорю постоянно, чтоб вы ускорились и продолжали работу, а вы все равно ищете какие-то причины. Однако представитель ТОО "АзияТехСтрой" Марат МАЖИТОВ отметил, что все работы идут по графику и отставание, которое у них было, они уже нагнали. - Из-за того что акимат запретил чистить дорогу днем, нам пришлось просить ДЭП, чтобы они щетками убрали грязь для укладки асфальта. Мы хотели продолжить срезать старый асфальт дальше по проспекту, но ГАИ нам разрешение не дало, потому как объездные улицы очень узкие, и нам сначала надо открыть предыдущий участок, - пояснил Марат МАЖИТОВ. - Мы задержались еще и из-за дополнительных работ в виде парковочных карманов и тротуарных дорожек. Между тем представитель КПО б. в. Санат САРСЕНГАЛИЕВ отметил, что из-за низкого темпа и отставания ими было принято решение о наложении штрафа на ТОО "АзияТехСтрой". Также Нариман ТУРЕГАЛИЕВ сообщил, что парковочные карманы и тротуары не являются веской причиной для такого большого отставания в работе. - Эти тротуары можно сделать за считанные дни, а вы вокруг них уже месяц ходите. Что ходить-то? Не хотите работать - не работайте, не для меня делаете. Я не приму такую работу у вас. У меня множество замечаний по проделанной вами работе. Неужели нельзя колодцы канализационные сделать нормально по уровню, чтоб аккуратно было. Еще раз повторяю, даже если я приму у вас объект, вам в течение трех лет все равно придется выполнять договорные обязательства по гарантийному обслуживанию, - сказал аким города. Кроме того, аким города остался недоволен и работой строительной компании ТОО "Балтемен", которые ведут строительство дороги №3 между 7 и 9 микрорайонами. - Акимат подает на вас в суд. У вас все сроки уже закончились, а вы только подготовительные работы делаете. Когда уже асфальт будет? Вам все равно придется доделать работу, даже после того, как мы обратимся в суд. У вас по договору еще и обустройство пяти домов в поселке Зачаганск. Если и это не сделаете, мы будем вынуждены и этот вопрос решать через суд. Никакие деньги вам не перечислят, пока вы не сделаете дорогу и я ее не приму. А те дефекты, которые я у вас нашел, вы должны устранить. На дороге одни ямы, так не пойдет, - возмутился Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. - Я еще раз прошу всех строителей, если не умеете строить дороги, то не надо за это браться. А коль уже взялись и выиграли госзакупки, будьте добры выполнить все как надо.Представитель ТОО "АзияТехСтрой" Марат МАЖИТОВДиректор ТОО "Балтемен" Артур КАБДЫГАЛИЕВ