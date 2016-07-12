Это 25 по счету изделие кораблестроения Уральского завода «Зенит», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». spusk katera (2) Сегодня, 12 июля, на площадке завода на воду спустили новый катер, изготовленный АО «Уральский завод «Зенит». Посмотреть на спуск катера приехали представители военно-морских сил РК, чиновники и заводчане с семьями. Заводчан поздравил заместитель акима области Игорь СТЕКСОВ, стоит отметить, что поздравление прозвучало на казахском языке. - Этот катер 25 единица, которую мы сдаем. Хочу поблагодарить всех заводчан: конструкторов, инженеров, рабочих, всех-всех. Это ваш труд, это наше детище, в которое мы вложили душу. Мы всегда с трепетом относимся к нашим кораблям, - сказал генеральный директор АО «Уральский завод «Зенит» Вячеслав ВАЛИЕВ. В свою очередь, представитель ВМС ВС МО РК пообещал заводчанам беречь их детище. После того, как шампанское было разбито о борт, катер спустили, и рассказали о его характеристиках. Так, катер был изготовлен по заказу военно-морских сил Казахстана. Длина катера 13 метров, ширина – 3,5 м, осадка – около 0,6 метров. Катер предназначен для обеспечения действий подразделений специального назначения по противодействию подводным диверсионным силам и средствам, включающих патрулирование и охрану объектов морской экономической деятельности от подводных диверсионных угроз, доставку специального подразделения в район возможного их проявления. spusk katera (1) spusk katera (3) spusk katera (4) spusk katera (5) Фото Медета МЕДРЕСОВА