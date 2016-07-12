Сегодня, 12 июля, на площадке завода на воду спустили новый катер, изготовленный АО «Уральский завод «Зенит». Посмотреть на спуск катера приехали представители военно-морских сил РК, чиновники и заводчане с семьями. Заводчан поздравил заместитель акима области Игорь СТЕКСОВ, стоит отметить, что поздравление прозвучало на казахском языке. - Этот катер 25 единица, которую мы сдаем. Хочу поблагодарить всех заводчан: конструкторов, инженеров, рабочих, всех-всех. Это ваш труд, это наше детище, в которое мы вложили душу. Мы всегда с трепетом относимся к нашим кораблям, - сказал генеральный директор АО «Уральский завод «Зенит» Вячеслав ВАЛИЕВ. В свою очередь, представитель ВМС ВС МО РК пообещал заводчанам беречь их детище. После того, как шампанское было разбито о борт, катер спустили, и рассказали о его характеристиках. Так, катер был изготовлен по заказу военно-морских сил Казахстана. Длина катера 13 метров, ширина – 3,5 м, осадка – около 0,6 метров. Катер предназначен для обеспечения действий подразделений специального назначения по противодействию подводным диверсионным силам и средствам, включающих патрулирование и охрану объектов морской экономической деятельности от подводных диверсионных угроз, доставку специального подразделения в район возможного их проявления.