Иллюстративное фото с сайта godekan.com Оперуполномоченный Жалпакталского отдела полиции Руслан ГАЙНЕДИНОВ рассказал, что ЧП произошло в ночь на 4 июля. Как выяснилось, предприниматель приехал из Шымкента. - Его помощник проживает в Уральске. Бизнесмен захватил его по дороге и они направились в поселок Карасу Казталовского района, - рассказал Руслан ГАЙНЕДИНОВ. - Бизнесмен устал за рулем и попросил помощника подменить его. Они остановились и стали смотреть, не спущены ли колеса. Бизнесмен попросил принести монтировку. Его помощник принес инструмент и неожиданно ударил работодателя монтировкой по голове. Тот стал убегать. Периодически теряя сознание, пострадавшему удалось скрыться. Далее помощник стал искать своего работодателя. Не найдя его, он отправился в поселок Чапаево. Не доезжая поселка, он сжег грузовой "Мерседес" и скрылся, прихватив с собой большую сумму денег из машины. Как стало известно, подозреваемый задержан и находится в ИВС Казталовского района. Ему предъявлено обвинение по статьям "Разбой", "Поджег" и "Нанесение тяжкого вреда здоровью". Пострадавший был госпитализирован в больницу, и на днях был отпущен домой.