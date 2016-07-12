По словам председателя судебной коллегии по уголовным делам ЗКО Мирамбека НАГАШЫБАЕВА, за истекший период 2016 года по коррупционным правонарушениям было осуждено 20 лиц. - Из 20 осужденных по коррупционным делам к лишению свободы были приговорены три человека, также трое были приговорены к условному сроку и остальным меру наказания назначили в виде штрафов, - сообщил Мирамбек НАГАШЫБАЕВ. - Отмечу, что всего наложено штрафов на сумму более 301 млн тенге. Из них выплачено 248 млн тенге. Кроме того, были дела, где суд назначал наказание в виде штрафа, который осужденный должен был выплатить в определенный срок, но по каким-то причинам не оплатил, то таким лицам заменили штраф на лишение свободы. В 2015 году было осуждено 42 коррупционера. Из них на 27 лиц были наложены штрафы. Также председатель судебной коллегии по уголовным делам ЗКО Мирамбек НАГАШЫБАЕВ отметил, что в областном суде было рассмотрено дело, где следователь заявил ходатайство об эксгумации тела для проведения дополнительных экспертиз. Кроме того, и. о. председателя судебной коллегии по гражданским делам Турсын ОРАЗОВА пояснила, что после внесенных изменений в гражданский кодекс в несколько раз уменьшилось количество заявлений оставленных без рассмотрения. - Раньше было такое понятие как заявление без движения, сейчас в гражданском процессуальном кодексе такого нет. Также в этом есть и заслуга наших судей, которые добиваются рассмотрения каждого заявления граждан, - заявила Турсын ОРАЗОВА. – Сократилось число дел рассмотренных заочно. Так, в 2015 году было рассмотрено 326 дел, в 2016 – 219.