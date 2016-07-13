ДТП произошло сегодня, 13 июля, в 6 утра по ул. Ружейникова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20160713-WA0002 "ВАЗ-2109" двигался по ул. Ружейникова в сторону улицы Гагарина, а "УАЗ" был припаркован на правой стороне обочины. По словам очевидцев, "ВАЗ-2109" напротив дома №9 по ул. Ружейникова врезался в зад стоящего на обочине "УАЗа". От удара "УАЗ" скатился вниз. Удар пришелся на пассажирскую сторону девятки. Пассажир скончался на месте. Водитель легкового авто скрылся с места происшествия. На месте работают дознаватели. IMG-20160713-WA0003 IMG-20160713-WA0004 IMG-20160713-WA0005 IMG-20160713-WA0006 IMG-20160713-WA0007 IMG-20160713-WA0008 IMG-20160713-WA0009 IMG-20160713-WA0010 Фото Медета МЕДРЕСОВА