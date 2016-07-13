"ВАЗ-2109" двигался по ул. Ружейникова в сторону улицы Гагарина, а "УАЗ" был припаркован на правой стороне обочины. По словам очевидцев, "ВАЗ-2109" напротив дома №9 по ул. Ружейникова врезался в зад стоящего на обочине "УАЗа". От удара "УАЗ" скатился вниз. Удар пришелся на пассажирскую сторону девятки. Пассажир скончался на месте. Водитель легкового авто скрылся с места происшествия. На месте работают дознаватели.