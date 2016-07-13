opros_mg 2 В редакцию "МГ" часто поступают жалобы от горожан на работу общественного транспорта. Людей не устраивают старые, грязные салоны, хамское отношение со стороны водителей и кондукторов и то, что многие маршруты в вечернее время просто перестают ходить из-за малочисленности пассажиров. Довольны ли вы качеством пассажирских перевозок в Уральске?