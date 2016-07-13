В совещании приняли участие руководители госучреждений и банков, чьи здания находятся на проспекте Достык. - Мы уделяем особое внимание облику города еще и потому, что приближается День города, - сообщил аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. - По проспекту Достык стоят здания, и как вы сами заметили, все они разного цвета. Огромное количество наружной рекламы также портит облик города. Мы сейчас с этим боремся. Частные объекты мы обошли, со всеми поговорили. Сегодня мы обсуждаем эту проблему с госучреждениями. Здесь присутствуют руководители ведомств, к которым относятся здания, это ДВД, здравоохранение, управление культуры, образование и банки. Все у нас упирается в средства. Нариман ТУРЕГАЛИЕВ предложил изыскать средства на ремонт хотя бы фасадов зданий. По словам градоначальника, нужно учитывать, что большинство этих зданий представляют историческую ценность, поэтому нужно осторожно подойти к вопросу ремонта. Аким области Алтай КУЛЬГИНОВ задал вопрос, касаемый остановок. По словам акима ЗКО, сейчас идет капремонт дорог, тротуаров, затем будет обновлено освещение. - Что касается остановок, мы знаем, что многие павильоны находятся в аренде, - пояснил Алтай КУЛЬГИНОВ. - Они (остановки - прим. автора) находятся не в лучшем виде. Поскольку они там зарабатывают, нужно содержать их в хорошем виде. На это аким города ответил, что с арендаторами остановочных павильонов было проведено совещание, где им были представлены эскизы. Некоторые предприниматели уже приступили к работе. Были также приглашены частные инвесторы. Возмутился аким области и рекламой. По его словам, надписей много и все они написаны настолько мелко, что иногда не понимаешь, что там рекламируют. - Нам знакома эта проблема, мы даже штрафуем людей. Но на следующий день на тех же остановках снова появляются объявления. То есть люди, зная, что нарушают, все равно клеят. Бизнесмены нарушают также. Некоторые из них умудряются выносить рекламные щиты на дорогу и тротуары, хотя это не положено. Мы над этим тоже работаем, - заявил аким города. Глава города сообщил, что если просто покрасить фасады зданий, то на это требуется 2,5-3 миллиона тенге. Если же делать ремонт, то, естественно, денег нужно больше. Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Виталий КУШНЕР рассказал, что по проспекту Достык находится 24 здания, являющиеся объектами культуры и истории. - Мы бы хотели, чтобы сделали ремонт здания библиотеки имени Гайдара, госпиталь ДВД, кожно-венерологический диспансер, здание военной прокуратуры, центр занятости, поликлиника №3, музыкальная школа №3, ЗКГУ имени М. Утемисова, Дом Карева. Все они являются памятниками культуры и им необходима реставрация, - сообщил КУШНЕР. - Частные организации уже начали делать ремонт. Руководитель управления здравоохранения Камидолла ИРМЕНОВ ответил, что их здания рементировались давно, поэтому они проведут подсчет и начнут ремонт фасадов. Начальник ДВД Махамбет АБИСАТОВ заявил, что здание, где размещается госпиталь ДВД очень старое, ремонт там делали в 2014 году. Однако опять все отвалилось. То есть вопрос стоит в капитальном ремонте здания. К тому же данный объект находится на республиканском балансе. Остальные руководители согласились с тем, что нужно провести ремонт фасадов в ближайшее время. В свою очередь Виталий КУШНЕР продемонстрировал, как в будущем будут выглядеть здания в городе. Он также подчеркнул, что на проспекте при покраске зданий будет выдержан один стиль.