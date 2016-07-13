Экс-руководитель ДАРЕМ ЗКО Валихан РАЗОВ подал жалобу в апелляционную коллегию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на судью Уральского городского суда Руслана ЖУМАГУЛОВА. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Сегодня, 13 июля, в Уральском городском суде подвели итоги за прошедшее полугодие. Исполняющая обязанности председателя Уральского городского суда Слуканым КАДРАЛИЕВА сообщила, что за первое полугодие в производстве находилось 564 уголовных дела, 517 из них были окончены. - По сравнению с прошлым годом количество дел увеличилось, - сообщила Слуканым КАДРАЛИЕВА. - Наблюдается рост количества рассмотренных дел, что связано с введением в действие нового уголовного кодекса. К примеру, дела, которые ранее рассматривались в порядке административного производства сейчас относятся к категории дел об уголовных правонарушениях. Также санкцию на обыски выдает следственный судья. Судья Слуканым КАДРАЛИЕВА пояснила, что обжалованные приговоры Уральского городского суда на 98% оставлены без изменения в апелляционной коллегии. Судья Руслан ЖУМАГУЛОВ сообщил, что в первом полугодии были рассмотрены 14 коррупционных дел в отношении 16 лиц. - Всего было назначено 221,5 миллиона тенге штрафов, из них 182,2 миллиона тенге были выплачены, - рассказал Руслан ЖУМАГУЛОВ. - Остаток составляет 20,8 миллиона тенге. Нужно отметить, что по некоторым делам еще не истек срок, то есть они могут быть оплачены позже. Лишь два человека были приговорены к срокам заключения, потому что не смогли выплатить штраф. По словам Руслана ЖУМАГУЛОВА, дело Валихана РАЗОВА сейчас также находится в апелляционном суде. Напомним,  22 января стало известно, что за взятку был задержан руководитель департамента АРЕМ в ЗКО Валихан РАЗОВ. В пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции РК сообщили, что было установлено, что должностное лицо получило взятку в виде материальных ценностей на общую сумму более 250 тысяч тенге от генерального директора АО «АксайГазПромЭнерго» Алхата Абзалилова за общее покровительство и невмешательство в предпринимательскую деятельность. Однако 1 апреля набрифинге в прокуратуре ЗКО прокурор города Айдын РАШИДОВ заявил, что дело переквалифицировали по другим статьям- 361 - "Злоупотребление должностными полномочиями" и статье 362 - "Превышение власти и должностных полномочий". Стоит отметить, что на последнем слове Валихан РАЗОВ вину не признал. - Считаю, что следствие с самого начала велось с обвинительным уклоном, следствием допущены многочисленные нарушения моих конституционных прав, - сказал Валихан Разов.    