Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя департамента государственных доходов ЗКО Нурболата АБДУЛОВА, с 1 июля 2016 года вступил в силу закон президента РФ о запрете провоза товаров украинского производства в другие государства через Россию. - Западный регион страдает от этого запрета очень сильно, но нам надо найти другие пути, чтоб нашим предпринимателям было удобно. Сейчас есть альтрнатива - возить товары из Украины в Казахстан через морской порт Азербайджана в Актау, - сообщил директор палаты предпринимателей Нурлан КАИРШИН. - Сегодня мы вас, предпринимателей, пригласили для того, чтобы вы внесли свои предложения нам, а мы уже вынесли их на обсуждение правительства. К примеру, в тот момент, когда приказ о запрете находился уже на подписи, из Украины в Казахстан выехали более 20 фур, водители которых не знали о новых сложившихся обстоятельствах. Когда они прибыли на границу России с Украиной, их не пропустили. Тогда владельцы грузов обратились в национальную палату предпринимателей, и они смогли найти решение проблемы. Сейчас уже все документы подписаны и мы оказались в той ситуации, которая есть. Как рассказал заместитель директора ТОО "Наби" Ринат ТАНАЕВ, после вступления в силу запрета о транзите через Российскую Федерацию товаров с Украины в Казахстан предприниматели понесли огромные убытки. - Из-за этих запретов мы вынуждены за транспортировку переплачивать в два раза. Соответственно, чтобы покрыть свои расходы, мы будем вынуждены поднять цены на товары народного потребления. Хочу отметить, что 90% комплектующих товаром мы привозим именно из Украины. Если пользоваться альтернативой, которую нам предлагает правительство, то нам надо будет провести груз сначала в Азербайджан, а потом уже в Казахстан, то есть проплыть по двум морям. А ведь на море еще могут быть разные погодные условия, шторм, волны, которые не каждый товар выдержит. Пусть тогда государство нам сделает скидку на растаможку продукции и снизит НДС до 5% вместо 12%, - заявил Ринат ТАНАЕВ. - Из-за того, что наша компания сейчас совсем прекратила работу с Украинскими поставщиками, снизились объемы производства и нам пришлось уволить около 50 человек. Такое же недовольство выразил и предприниматель Бекбулат ХАЙРУШЕВ, который и вовсе предложил вывести Казахстан из состава Евразийского союза. - Раз Россия может просто взять и закрыть нам дорогу для транспортировки товаров, которые, несмотря на их опасения, никак не могут попасть на их рынок из-за электронных пломб, которые отслеживаются, почему Казахстан не может ответить тем же. Как этот вопрос решается на уровне правительства - мне не понятно. Конечно, НДС нам не снизят это точно, пусть тогда сделают субсидирование, чтоб предприниматели не работали себе в убыток, ведь товары, те же фрукты, к примеру, мы везем не для собственного пользования, а для горожан. Ведь если мы сейчас привезем украинские яблоки по той цене, которая выходит в два раза выше, чем раньше, то конкурировать с польскими фруктами мы просто не сможем. Потому как их себестоимость выходит гораздо ниже. Если раньше транспортировка груженого вагона выходила а 5-5,5 тысячи долларов, то сейчас уже - 11. Откуда нам взять еще пять тысяч, чтоб заплатить за те 2 тысячи километров, на которые нам увеличили путь в Казахстан, - отметил Бекбулат ХАЙРУШЕВ.заместитель директора ТОО "Наби" Ринат ТАНАЕВБекбулат ХАЙРУШЕВ