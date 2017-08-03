Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов на встрече с сельхозтоваропроизводителями Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областей -Измененные критерии господдержки животноводства позволили в рамках тех же средств в разы увеличить охват получателей субсидий. Если раньше субсидии по говядине получали 175 товарных хозяйств, занимающихся промышленным откормом, то сегодня охват составил 522 хозяйств (или 100%). В результате ожидается рост производства говядины на 40% (с 31,5 тысячи до 43,8 тысячи тонн), - уточнил А. Мырзахметов. По молоку охват увеличен в 2 раза – с 269 до 532 хозяйств, в результате производство молока увеличится в 1,5 раза (с 272 тысяч до 422 тысяч тонн). -По баранине охват получателей господдержки увеличен в 1,3 раза – с 180 до 234 хозяйств, с переходом субсидирования от баранины к более востребованной ягнятине.По шерсти количество получателей выросло в 3,6 раза – с 50 до 180 хозяйств. Предусмотрено субсидирование не только тонкой, но и полутонкой шерсти. В результате производство продукции вырастет в 2,3 раза, - добавил он. Несмотря на положительную динамику в отрасли сохраняются нерешенные проблемные вопросы. Как известно, кормовая база в структуре затрат занимает до 60%. В тоже время по некоторым областям обеспеченность кормами не покрывается в полном объеме. Так, в Карагандинской и Костанайской областях обеспеченность сочными кормами составляет 8%, и 65% от потребности соответственно. -Учитывая значение данного вопроса в текущем году увеличено субсидирование кормовых культур с 7,8 млрд. тенге до 10,4 млрд. тенге, а проведенная диверсификация увеличит производство комбикормов с 1,2 млн. до 1,4 млн тонн (225 тысяч тонн), - отметил глава минсельхоза. Как сообщил А. Мырзахметов, на 1 июля 2017 года создано 487 кооперативов при плане 326. В том числе 168 - по молоку, 261 - по мясу. Созданы 1580 семейных откорм площадок на 26,2 тыс. голов КРС. В товарное производство сельхозпродукции вовлечено 53,5 тысяч ЛПХ и мелких фермерских хозяйств. На сегодня кооперативами уже заготовлено 25 тысяч тонн молока и 8 тысяч тонн мяса. Несмотря на хорошую динамику, не все созданные кооперативы соответствуют необходимым требованиям. Хотя сотрудниками министерства с начала года осуществлены неоднократные рабочие выезды в регионы. Однако, не все районные акиматы вовлечены в эту работу.