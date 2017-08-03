В Казахстане увеличится рост производства говядины на 40%
Производство мяса по итогам 1 полугодия увеличилось на 5,2 %, молока – на 2,9%. Данный рост обеспечен за счет стимулирующих мер по внедрению кооперации на селе, а также за счет повышения эффективности субсидирования животноводства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД", со ссылкой на BNews.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов на встрече с сельхозтоваропроизводителями Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областей
-Измененные критерии господдержки животноводства позволили в рамках тех же средств в разы увеличить охват получателей субсидий. Если раньше субсидии по говядине получали 175 товарных хозяйств, занимающихся промышленным откормом, то сегодня охват составил 522 хозяйств (или 100%). В результате ожидается рост производства говядины на 40% (с 31,5 тысячи до 43,8 тысячи тонн), - уточнил А. Мырзахметов.
По молоку охват увеличен в 2 раза – с 269 до 532 хозяйств, в результате производство молока увеличится в 1,5 раза (с 272 тысяч до 422 тысяч тонн).
-По баранине охват получателей господдержки увеличен в 1,3 раза – с 180 до 234 хозяйств, с переходом субсидирования от баранины к более востребованной ягнятине.По шерсти количество получателей выросло в 3,6 раза – с 50 до 180 хозяйств. Предусмотрено субсидирование не только тонкой, но и полутонкой шерсти. В результате производство продукции вырастет в 2,3 раза, - добавил он.
Несмотря на положительную динамику в отрасли сохраняются нерешенные проблемные вопросы.
Как известно, кормовая база в структуре затрат занимает до 60%. В тоже время по некоторым областям обеспеченность кормами не покрывается в полном объеме. Так, в Карагандинской и Костанайской областях обеспеченность сочными кормами составляет 8%, и 65% от потребности соответственно.
-Учитывая значение данного вопроса в текущем году увеличено субсидирование кормовых культур с 7,8 млрд. тенге до 10,4 млрд. тенге, а проведенная диверсификация увеличит производство комбикормов с 1,2 млн. до 1,4 млн тонн (225 тысяч тонн), - отметил глава минсельхоза.
Как сообщил А. Мырзахметов, на 1 июля 2017 года создано 487 кооперативов при плане 326. В том числе 168 - по молоку, 261 - по мясу. Созданы 1580 семейных откорм площадок на 26,2 тыс. голов КРС. В товарное производство сельхозпродукции вовлечено 53,5 тысяч ЛПХ и мелких фермерских хозяйств. На сегодня кооперативами уже заготовлено 25 тысяч тонн молока и 8 тысяч тонн мяса.
Несмотря на хорошую динамику, не все созданные кооперативы соответствуют необходимым требованиям. Хотя сотрудниками министерства с начала года осуществлены неоднократные рабочие выезды в регионы. Однако, не все районные акиматы вовлечены в эту работу.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!