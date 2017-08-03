Длина нового железобетонного сооружения составляет 860 метров, ширина проезжей части - 10 метров. По словам строителей, если взять в расчет все автомобильные подходы, то длина всего мостового перехода составит 8,5 км. Грузоподъемность моста рассчитана на 120-180 тонн. Строительство моста в селе Махамбет началось в 2014 году, стоимость объекта составляет 9,5 млрд тенге. В настоящее время к объекту уже проложена автомобильная дорога, установлено 14 основных опорных колонн. Для наиболее оперативной работы на строительной площадке установлен мобильный бетонный завод. Проезжая часть будет состоять из двух полос, вдоль моста предусмотрены пешеходные дорожки. По словам заместителя акима Махамбетского района Улугбека ТНАЛИЕВА, уже в ближайшем будущем рядом с мостом будет построен логистический центр второго типа, на противоположном берегу расположится автозаправочная станция. - Новый мост, несомненно, поможет разгрузить областной центр от пробок, а также создаст новый транспортный коридор для соседних областей Казахстана, ведь сообщение сократиться практически на 100 км. Это создаст благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса в регионе, сельские жители смогут добираться до г.Атрырау за максимально короткое время, - рассказал Улугбек ТНАЛИЕВ.