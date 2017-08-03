Об этом рассказали в акимате Талдыапанского сельского округа Казталовского района, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как сообщила ведущий специалист Кадиша ШАФЕЕВА, 29 июля пожар начался в Жангалинском районе. - В этот же день в 18.15 пожар был в Талдыапанском сельском округе. 30 июля в 18.05 пожар был ликвидирован. По предварительным подсчетам площадь пожара составила около 230 гектаров, погибло 600 голов скота. Погибший скот был вывезен и закопан на скотомогильнике, - пояснила Кадиша ШАФЕЕВА. Однако в ДЧС ЗКО заявили, что в этом пожаре погибло 360 голов скота. Кадиша ШАФЕЕВА пообещала, что ущерб будет возмещен жителям поселка. На сегодняшний день ветеринарами проведена дезинфекция степи и каждого дома, где находились обгоревшие животные. Нужно отметить, что 30 июля пожар был и в Бокейординском районе Сайхинского сельского округа. По словам заместителя акима Бокейординского района Рустема ЗУЛКАШЕВА, сгорело 25 голов КРС. - Животные принадлежали КХ «Ахметов». Дело в том, что пастухи во время пожара спали, только поэтому не успели отогнать скот от линии огня, многие животные просто задохнулись в дыму, - сообщил Рустем ЗУЛКАШЕВ. Также сгорело 250 рулонов скошенного сена и 1,5 тысячи тюков, которые находились на полях. - В тушении пожара участвовал весь состав двух пожарных частей Бокейординского района №17 и №29 и пожарно-химической службы Урдинского ГУ "Служба по охране лесов и животного мира". Более того, в тушении принимали добровольные дружины, состоящие из местного населения и крестьянских хозяйств, - отметил Рустем ЗУЛКАШЕВ. Стоит отметить, что по словам Рустема ЗУЛКАШЕВА, с начала года в Бокейординском районе зарегистрировано 17 пожаров общей площадью около 8 тысяч гектаров. - В связи с обширными пожарами 2 августа на территории Бокейординского района объявлена ЧС. Те, кто пострадал из-за пожара, могут обратиться с заявлением к акиму Бокейординского района, после чего заявление перенаправляется на рассмотрение в специальную комиссию. Только после этого, возможно, будет компенсирован ущерб. Но скот обязательно должен иметь бирки и быть зарегистрирован в базе, - рассказал заместитель акима Бокейординского района . Напомним, 30 июля  при степном пожаре в Талдыапанском сельском округе сгорело 200 голов скота. Кроме того, в этот же день из-за пожара пострадал пастух, который получил 80% ожога тела.