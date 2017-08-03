Иллюстративное фото "МГ" Как сообщили в УВД города Уральск, 21 июля 36-летний владелец частного дома по улице Ульяны Громовой обнаружил пропажу крупной суммы денег, драгоценностей и техники из своего дома. - Грабителю удалось взломать пластиковое окно в гараже, после чего он проник в частный дом. Оттуда он похитил 9200 долларов США, золотые цепочки, кольца, системный блок, а из гаража украл сварочный аппарат и болгарку, - рассказали в УВД города Уральск. 2 августа 34-летний подозреваемый был задержан. В настоящий момент подозреваемый находиться в ИВС УВД города Уральск. Все украденное изъято. Ущерб составил около 5 миллионов тенге. Проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК – "Грабеж". Стоит отметить, что ранее мужчина привлекался по административным нарушениям.