Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в "Жайыктеплоэнерго", подготовительные работы к гидравлическим испытаниям начнутся 5 августа. - Опрессовка труб будет проходить в 4, 5, 6 микрорайонах, мкр. Строитель, Северо-Восток 2, в районе автопарка, СОШ №31, по улицам Ульяны Громовой, Айталиева и Оракбаева, - сообщили в ЖТЭ. Во время гидравлических испытаний в домах по указанным адресам не будет горячей воды. Стоит отметить, что опрессовка будет проходить весь август в разных районах Уральска.