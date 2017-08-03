В 90 округах выборы пройдут в связи с завершением срока полномочий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". vybory В этом году выборы назначены на 7 и 9 августа. На территории ЗКО всего 151 сельский округ, но выборы пройдут только в 95 . Как рассказал заместитель председателя ЗКО избирательной комиссии Вячеслав ИНОЧКИН,  акимы городов районного значения, сельских округов, поселков и сел РК, не входящих в состав сельского округа,  избираются на 4 года. - Первые выборы прошли в 2013 году, следовательно следующие должны пройти в этом году. Выборы акимов назначаются соответствующей районной избирательной комиссией РК не позднее чем за 45 дней до окончания срока полномочий , - сообщил Вячеслав ИНОЧКИН. Со слов заместителя председателя ЗКО  избирательной комиссии, выдвижение кандидатов в акимы осуществляется акимом района на альтернативной основе, то есть не менее двух кандидатов на должность акима после согласования с собранием местного сообщества. - Общее количество выдвинутых кандидатов - 289 человек. Районная избирательная комиссия сообщает через СМИ о регистрации кандидатов не позднее чем через 7 дней после окончания регистрации кандидатов. После чего акимов избирают депутаты маслихатов соответствующего района на заседании выборщиков. А районная избирательная комиссия в течение пяти дней со дня проведения выборов регистрирует избранного акима, - пояснил Вячеслав ИНОЧКИН. С полным списком кандидатов можно ознакомиться здесь. Фото Медета МЕДРЕСОВА