Иллюстративное фото с сайта Misanec.ru В пресс-службе ДВД Атырауской области сообщили, что девочка выпала из окна пятого этажа одного из жилых домов микрорайона «Привокзальный» 1 августа примерно в 7 часов вечера. В настоящее время ребенок находится в детской областной больнице. С начала года это уже четвертый факт детского травматизма, зарегистрированный в городе Атырау. - В связи с этим департамент внутренних дел Атырауской области в очередной раз напоминает об элементарных мерах предосторожности – не оставляйте без внимания детей дома и не подпускайте их к раскрытым окнам или дверям балконов. Жизнь и здоровье вашего ребенка во многом зависит от вашего внимания к ним, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Атырауской области.