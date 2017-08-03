Иллюстративное фото с сайта Teplica.ru Об этом сообщил директор региональной палаты предпринимателей Атырауской области Асылбек ДЖАКИЕВ в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций. По словам спикера, основной проблемой для субъектов малого и среднего бизнеса является то, что предприниматели, получив кредит в 3 миллиона тенге по программе "Дорожная карта занятости" в 2014-2015 годах, до сегодняшнего дня не имеют возможности подвести инфраструктуру к своим объектам. Особенно остро это ощущается в сельских районах . - Предприниматель вынужден свернуть свой бизнес, так и не открыв его. Необходимо рассмотреть вопрос выделения средств из местного бюджета для подведения инфраструктуры к уже построенным объектам в рамках государственной программы "Дорожная карта занятости 2020", - рассказал Асылбек ДЖАКИЕВ. Кроме того, имеются проблемы получения данных к точкам подключения инфраструктуры субъектов естественных монополий. При планировании проектов предпринимателям предлагают точки подключения, которые ведут к дополнительным затратам. При этом затраты превышают сумму проекта. - Например, на подключение инфраструктуры теплицы стоимостью 5 млн тенге, согласно техническим условиям, необходимо порядка 7 млн тенге. В данном случае вопросы возникают по линии АФ АО «Казтрансгаз Аймак», АО «Атырау Жарык». Считаем, что необходимо разместить на интернет-ресурсе информацию о свободных мощностях совместно с акиматом области и монополистами. Также необходимо усилить и активизировать работу ДАРЕМ, - заявил спикер.