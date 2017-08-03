Жительнице села Дарьинское Айман УМРАЛИЕВОЙ после аномального града местные власти выделили в качестве материальной помощи лишь один мешок цемента, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». grad (3) У Айман УМРАЛИЕВОЙ из-за града провалился потолок, испорчена большая часть мебели, а на стенах обвалилась штукатурка. Местные власти пообещали компенсировать ущерб строительными материалами. Однако выделили пока только один мешок цемента. По словам женщины, после града, который прошел еще 11 июля, по сей день в ее доме сырость и очень сильный запах плесени, не говоря о том, что требуется капитальный ремонт. - Мне уже 70 лет, живу с сыном и внуком. Сделать сами ремонт не можем - нет денег. Мало того, дышать трудно от сырости, да и запах плесени никак не выветривается. Надеемся хоть на какую-то помощь, ведь цены на строительные материалы просто заоблачные , - говорит Айман УМРАЛИЕВА. Заместитель акима Зеленовского района Ринат ШАУЕНОВ пообещал, что всем, у кого из-за града разрушило крыши домов,  помогут строительными материалами буквально на днях. Напомним, 11 июля в селе Дарьинское прошел сильный град. Сельчане остались без урожая, у многих в домах побило крыши.