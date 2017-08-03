Реконструкцию ТЭЦ планируют провести за счет заемных средств Европейского банка реконструкции и развития. На эти деньги планируют заменить два турбоагрегата и построить новую градирню (устройство для охлаждения воды - прим. автора). Сейчас проводятся технико-экономические исследования. - В октябре 2017 года исследования должны быть завершены, и мы начнем готовить проектно-сметную документацию. Ремонт первой и третьей паровой турбины ТЭЦ позволит увеличить выработку электрической энергии и снизить износ станции. Строительство градирни позволит снизить водопотребление и прекратить сброс теплообменных вод в реку Урал, - сообщил генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат БАЙМЕНОВ. АО "Жайыктеплоэнерго" до сих пор имеет долг перед поставщиками газа. Из-за этого сроки планового ремонта оборудования газотурбинной установки японского производства передвинулись на ноябрь. Аким Уральска Мурат МУКАЕВ заявил, что это не должно сказаться на сроках подготовки к отопительному сезону. - АО «Жайыктеплоэнерго» в этом году направило 349 млн тенге собственных средств на ремонт трех котлов. Ремонт двух паровых котлов уже завершен. По третьему водогрейному котлу работы выполнены на 85%. Отремонтированы 8 км теплосетей. ТЭЦ готова на 95% к отопительному сезону, - рассказал Мурат Мукаев. Стоит напомнить, что до начала отопительного сезона осталось чуть больше двух месяцев. Между тем, на сегодняшний день горожане должны нам 438 млн тенге. Работу наши мобильные группы не прекратили и ездят по дворам ежедневно. У нас за газ тоже снизилась задолженность до 98 млн тенге, - заявил Вячеслав СОЛОДИЛОВ. - Совсем скоро мы проведем оценку недвижимости злостных неплательщиков и подадим в суд иск на реализацию их имущества. Стоит отметить, что тепловики выплачивают долг за газ из собственных средств. Ранее в аресте на штраф стоянке находятся 34 автомобиля. Всего было водворено 43 автомобиля и семь владельцев в добровольном порядке погасили свои долги.