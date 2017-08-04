Иллюстративное фото с сайта selfhacker.ru Как сообщили в УВД города Уральск, преступник задержан сотрудниками Абайского ОП. - 1 августа в 11 часов дня неизвестному мужчине удалось украсть 30 упаковок жевательной резинки из супермаркета Анвар. Ущерб украденного составил 58 тысяч тенге, - отметили в УВД города Уральск. Ранее мужчина был неоднократно судим за кражу и привлекался за употребление наркотических средств. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК – «Кража».