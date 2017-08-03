Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 3 августа 2017 года составил 336,06 тенге. По сравнению с утренней сессией 2 августа, когда доллар стоил 334,53 тенге, нацвалюта ослабла на 1,53. В обменных пунктах Уральска доллар можно купить по 339 тенге. Продажа иностранной валюты осуществляется по курсу 335 тенге за 1 доллар. Стоит отметить, что последний раз курс доллара на отметке 335 тенге останавливался в середине декабря прошлого года, после чего началось его постепенное понижение, в мае этого года стоимость доллара опустилась до 310 тенге.