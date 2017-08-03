В Атырау новый детский городок вызвал ажиотаж среди горожан
1 августа в Атырау был сдан в эксплуатацию новый детский городок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Вот уже который день на новой детской игровой площадке продолжается ажиотаж. Число возмущенных родителей с каждым днем растет - на новое место развлечений спешат приехать со всех районов города, машины оставляют вдоль площадки, на один аттракцион выстраиваются целые очереди детей. По словам негодующих, за одним ребенком присматривают сразу несколько взрослых, которые также спешат опробовать новые аттракционы. Мамы и папы из-за большого количества посетителей опасаются за безопасность своих детей.
Большинство родителей объясняют давку на площадке нехваткой детских площадок в городе и плачевным состоянием имеющихся, а также дорогими развлекательными центрами, которые многим жителям не по карману.
Между тем, в социальных сетях развернулись настоящие баталии по поводу открытия нового городка, вызвавшего большой ажиотаж среди местного населения.
- Не у всех родителей есть возможность водить своих детей за деньги в развлекательные центры. Да и площадок детских в городе нужно больше. Конечно, есть небольшие площадки в каждом дворе, но вы посмотрите на их состояние. Больше половины поломаны. Поэтому родители и ведут на эту площадку, чтобы детки побегали и накатались, - утверждает одна из местных жительниц.
- Меня уже раздражает эта площадка, работаю рядом, в соседнем доме. Ни пройти, ни проехать! Весь город съезжается и ставят свои машины, как хотят, где попало, прямо на дороге, перекрыв выезды! Вплоть до ТД "Атырау" все места заняты. Внутри площадки каша какая-то. Неужели это того стоит, чтобы так толпиться? Бардак теперь в центре города, - жалуется другая жительница.
- Нету площадок - плохо. Есть площадка - все равно плохо, то она для вас маленькая - негде развернуться. То теперь большая - можно потеряться. Просто следите за детками и наблюдайте, как они радуются. Их эти вопросы точно не беспокоят. Они счастливы, - успокаивает пользователей одна из мам. Напомним, что новый детский городок был построен на средства Благотворительного Фонда "Саби" в рамках сотрудничества с акиматом г.Атырау. По данным городского отдела ЖКХ, в городе имеется 166 детских, 33 спортивных и 48 футбольных площадок. При этом 20% этих конструкций пришли в негодность. До конца текущего года в Атырау и его микрорайонах планируется установить 44 новые игровые площадки на сумму 108 миллионов тенге.
Камилла МАЛИКФото из социальных сетей
