Иллюстративное фото из архива "МГ" На своей странице в Instagram пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет сообщил, что в связи со снижением численности пернатой дичи Приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК от 24 ноября 2016 года № 265 «О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования», введен запрет на весеннюю охоту, в части запрета на охоту в период с 16 февраля по 14 июня и ограничения суточной нормы изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей, кроме промысловой охоты. - Основным акцентом запрета весенней охоты являлось и является то, что весенняя охота на любой вид животных создает мощный фактор беспокойства, при котором заставляет птиц покидать места гнездования, в результате нарушается процесс гнездования. Также при весенней охоте первыми добываются наиболее активные и ценные в репродуктивном отношении самцы, что ухудшает генофонд видов. Так, численность уток по учетным данным снизилась в 2015 году по отношению к 2014 году на более чем 2 млн особей. На фоне снижения численности пернатой дичи увеличивается и количество браконьерства, - пишет Сакен Дилдахмет. Согласно учетным данным 2017 года, по сравнению с 2016 годом наблюдается увеличение численности уток на 10 %, лысух на 5% и гусей на 13%. Согласно учетным данным 2018 года численность водоплавающей дичи увеличилась в среднем на 5 %. - Эффективность принятых мер запрета весенней охоты доказывает также и мониторинг административных правонарушений по статье 382 КоАП РК «Нарушение требований пользования животным миром правил охоты». Так, по данным областных территориальных инспекции лесного хозяйства и животного мира за март, апрель, май 2017 года по статье 382 КоАПРК к административной ответственности было привлечено 165 лиц, при этом за аналогичный период 2016 года привлечено 243 лица или снижение составляет 33%. В 2018 году за аналогичный период по статье 382 КоАП РК к административной ответственности было привлечено 125 лиц, при этом по сравнению с 2017 годом снижение составляет 25%. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что закрытие весенней охоты положительно сказывается на воспроизводстве водоплавающей дичи и способствует увеличению ее численности, - написал Сакен Дилдахмет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.