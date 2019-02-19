Фото из архива МГ 20 февраля в 10.00 в спортивном комплексе «Жайык» Атырауского государственного университета им. Х.Досмухамедова состоится отчет акима Атырауской области Нурлана Ногаева. - Для вопросов и предложений установлены специальные ящики в зданиях областного акимата, в ЦОНе, департаменте юстиции Атырауской области, железнодорожном вокзале, а также в торговом центре «Дина», - рассказали в пресс-службе акимата Атырауской области. Кроме этого, для приема вопросов и предложений работает специальная телефонная линия акимата области: 35-45-51, 35-45-13, блог акима Атырауской области на веб-сайте www.atyrau.gov.kz и страницах Facebook «Атырау облысының әкімдігі» (@akimatatyrau). Отчет акима будет транслироваться по местному телеканалу «ATYRAÝ» и на сайте www.atyrau.gov.kz Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.