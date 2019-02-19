Иллюстративное фото из архива МГ В ходе акции полицейские выявили 1559 нарушений правил дорожного движения, в результате 17 водителей были привлечены к ответственности. - В частности, в отношении 10 водителей были заполнены административные протоколы за несоблюдение требований статьи 572 КоАП РК "Нарушение режима труда и отдыха водителей при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров, багажа или грузов", а также два водителя автобуса были оштрафованы за отсутствие медицинского освидетельствования, 22 дела в отношении нетрезвых водителей авто были направлены в суд, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. За три дня проведения акции "Безопасная дорога" на 44 водителя были наложены административные санкции за установку ледовых и ксеноновых ламп путем переоборудования автомобиля. 222 водителя были привлечены к административной ответственности по статье 592 КоАП РК за превышение скорости на дороге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.