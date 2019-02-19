19 февраля в специализированном межрайонном уголовном суде началось судебное заседание по факту убийства двух валютчиков. Дело рассматривает судья Бакыт Ермаханов. На скамье подсудимых 29-летний Амангали Пшенбаев, 30-летний Ануар Утепов, 29-летний Жолдыгали Ниталиев и 27-летний Жолдас Тулепов. Они подозреваются в убийстве двух валютчиков, а также в кражах и разбоях. 19-летний Айболат Маманов и 25-летний Алмас Нурлыханов обвиняются по статье 434 УК РК "Недонесение о преступлении". По словам прокурора, первое преступление было совершено в феврале 2014 года. Тогда жители города Аксай Пшенбаев, Ниталиев и Тулепов по предварительному сговору напали на владелицу обменного пункта. – Все трое знали, что владелица обменного пункта Мария Джумагазиева после рабочего дня забирает с собой дневную выручку. Перед тем как совершить разбойное нападение, они начали по очереди следить за ней, изучали её маршрут, график, приобрели сотовые номера для связи между собой, в качестве орудия приготовили железную трубу. У каждого была своя роль и обязанности. 26 февраля они проследили за женщиной. В момент, когда Джумагазиева зашла в подъезд, один из подозреваемых нанес ей несколько ударов по голове, от которых женщина упала. В этот момент подбежал Тулепов и попытался забрать сумку. Однако женщина начала кричать и сопротивляться. На крики выбежали соседи, а подсудимые скрылись с места преступления. Тогда подсудимые совершили преступление по статье 192 УК РК "Разбой", - зачитал прокурор. Следующее преступление произошло в 2015 году. По предварительному сговору Тулепов, Ниталиев и Пшенбаев совершили кражу в крупном размере из частного дома Жанар Сидалиевой. – Они знали, что хозяева будут длительное время отсутствовать дома. Они приехали к дому Сидалиевой в городе Аксай, вскрыли пластиковое окно и попали в помещение. Ниталиев остался во дворе, а Тулепов и Пшенбаев выкрали из дома ювелирные украшения, после чего покинули дом. Однако позже вернулись в этот дом и, убедившись, что хозяева до сих пор отсутствуют, снова проникли внутрь. На этот раз группа вынесла из дома телевизор, женские вещи, жесткий диск, ингалятор и женскую косметику. Общая сумма причиненного ущерба составляет 2,3 млн тенге. На этот раз подсудимые совершили преступление, предусмотренное статьей 188 УК РК "Кража", - рассказал государственный обвинитель. В тот же год подсудимые совершили еще одно преступление. Тогда они похитили из магазина в городе Аксай железный сейф с 500 тысячами тенге. Далее в октябре 2015 года подсудимые решили совершить еще одно преступление. По словам прокурора, она знали, что житель города Аксай Талгат Джумагазиев занимается предпринимательской деятельностью в сфере обмена валют. – Они приобрели огнестрельное оружие, 12 патронов к нему, пневматический пистолет. Вечером 7 октября 2015 года Утепов, Пшенбаев, Ниталиев и Тулепов приехали к дому Джумагазиева, дождавшись, когда тот откроет дверь, они начали стрелять. Джумагазиев попытался скрыться в доме, однако Утепов продолжил в него стрелять. Мужчина дошел до своей веранды и от полученных травм скончался. Далее подозреваемые скрылись с места происшествия. По данному факту им предъявлено обвинение по статьям 288 УК РК "Незаконное изготовление оружия", по пункту 1, 8 части 2 статьи 99 УК РК "Убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством", - зачитал гособвинитель. Кроме этого, в 2016 году Пшенбаев совершает еще одну кражу из частного дома. Тогда он, вскрыв пластиковое окно, проник в дом и похитил золотые украшения и денежные средства в размере 2 тысяч рублей. В 2017 году Пшенбаев и Тулепов совершают еще одну кражу из частного дома. Тогда они украли сотовый телефон и деньги. Как рассказал прокурор, в июне 2018 года Пшенбаев совершает еще одно преступление. – Пшенбаев случайно встретил своего знакомого Жумагали Аралбаева, который вел предпринимательскую деятельность и имел собственный обменный пункт в городе Аксай. Во время разговора Аралбаев, не зная о преступном умысле Пшенбаева, рассказал ему, что супруга находится в отъезде и ночью он будет один и предложил Пшенбаеву вместе выпить пива. Тот сразу же согласился. Вечером подсудимый позвонил своим давним знакомым Маманову и Нурлыханову с просьбой подвезти его от дома до обменного пункта. Те согласились и около 23.00 заехали к Пшенбаеву, у которого при себе были две сумки, в одной из которых находился нож. Подъехав к месту назначения, Пшенбаев просит Маманова и Нурлыханова подождать его 20 минут. Зайдя в помещение подсудимый наносит Аралбаеву множество ударов ножом, от которых мужчина скончался на месте. Далее Пшенбаев скрылся с места преступления. Маманов и Нурлыханов знали о совершенном убийстве, помогли спрятать орудие преступления, но в полицию заявлять не стали, - зачитал прокурор. По словам супруги погибшего Жумагали Аралбаева, Маманов и Нурлыханов принимали активное участие в убийстве её мужа. – Один человек сделать такое не мог. У мужа было 32 ножевых ранений. Его убивали жестоко. Они сейчас сидят среди нас. Кроме них в этом деле могут быть замешаны и другие лица. Я хочу, чтобы всех привлекли по части 2 статьи 99 УК РК "Убийство", - заявила Айгуль Аралбаева.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.