14 февраля в 04.15 в полицию Атырау обратилась женщина, которая сообщила, что четверо неизвестных мужчин, проникнув в ее квартиру, угрожая предметом, похожим на нож, похитили всю наличность и телефон. - На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Женщине удалось вспомнить марку машины, на которой скрылись с места происшествсия подозреваемые. Был ориентирован весь личный состав управления полиции г.Атырау, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Разбойников удалось задержать "по горячим следам" в результате слаженной работы операторов ЦОУ и управления криминиальной полиции. Четверо подозреваемых были взяты под стражу. - По данному факту начато досудебное расследование по ст.192 УК РК "Разбой". Иная информация не подлежит разглашению согласно ст.201 УКП РК, - уточнили пресс-службе.