по данным ЗКОФ ТОО «Казавтодор», в связи с ухудшением погодных условий было закрыто движение по всем направлениям ЗКО для всех видов автотранспорта. Единой дежурно-диспетчерской службой ДЧС ЗКО было направлена СМС-рассылка с предупреждением населения, однако не все граждане прислушались к спасателям. - За прошедшие сутки из снежного плена были спасены 143 человека, из них 2 детей и эвакуированы 12 человек. Данные факты были зарегистрированы в Акжайыкском, Таскалинском районах, а также в районе Байтерек. Если в Акжайыкском районе и районе Байтерек машин было немного, то основной поток был в Таскалинском районе на трассе Уральск-Саратов, где на 62-96 км автодороги силами ДЧС в количестве 16 человек личного состава и 3 единицы техники на очищенный участок дороги был отбуксирован 31 автомобиль, которые застряли в снежном плену. В салонах находились 117 человек, из них 1 ребенок. Также были эвакуированы 7 человек, - сообщили в ДЧС ЗКО. Нужно отметить, что в мессенджерах и соцсетях распространяется видеоролик, где огромное количество машин застряли на автодороге Уральск-Кирсаново между поселками Озерное и Рубеженское района Байтерек. По словам водителей, некоторым из них пришлось заночевать на трассе. В ДЧС ЗКО также сообщили, что 19 февраля с 11.30, по данным ЗКОФ ТОО «Казавтодор», в связи с улучшением погодных условий автодороги республиканского значения открытыдля всех видов автомобильного транспорта, кроме автодороги Таскала - граница РФ. Закрытыми остаются автодороги областного значения Таскала – Аккурай – Болашак – гр. РФ, Аксай – Приуральное, Аксай – Чингирлау, Бурлин – Аксай – Жымпиты, Барбастау – Акжаик – Индер, Чингирлау – Лубенка – Сегизсай, Уральск – Кирсанова, Федоровка – Аксай для всех видов автотранспорта.