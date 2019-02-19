Иллюстративное фото из архива "МГ" Вот уже два года как тайные покупатели проводят свою работу по поручению борцов с коррупцией. За год они совершили 87 визитов в 81 госучреждение, при этом выявив 110 нарушений. Летом 2018 года некий гражданин, имеющий медицинское образование и работавший фельдшером в колледже, вызвался за 5 тысяч тенге выдать медицинскую справку формы №086. Для этого он изготовил печать действующей медорганизации. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Но позже его прекратили за примирением сторон. - Тайный покупатель обратился по телефону, указанному в объявлении на электронном портале, и получил диагностическую карту технического осмотра без предъявления автотранспортного средства для технической проверки. Материалы по данному факту направлены в полицию, - сообщил руководитель управления государственных услуг департамента агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО Бауыржан Ибрашев. Спикеры отметили, что в последнее время выросла нагрузка на работников центров обслуживания населения. Это связано с внедрением новых услуг и дефицитом кадров. - В ЦОНах города не хватает 45 сотрудников, по области дефицит кадров составляет 69 человек. Мы провели конкурс на занятие вакантных должностей. Было принято 17 заявлений. Сейчас нам требуются новые сотрудники, - отметил заместитель директора ЦОН по ЗКО Бауыржан Канешев. Кроме этого в ЦОНах грешат на частые сбои информационных систем, которые приводят к очередям и неразберихе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.