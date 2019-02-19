Фото из социальных сетей Люди сидели под навесом, когда на них с высоты рухнула песчаная глыба. Родителям 11-месячной Златы Ермейчук пришлось буквально откапывать ребенка из-под песка. Ребенок получил переломы ключиц, ребра, плеча, ушибы почек, печени, селезенки. Другая пострадавшая Кристина Каюда отделалась ушибами. В декабре прошлого года суд приговорил предпринимателя и владельца пляжа «Инжу» Армана Казбаева к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Его признали виновным по статье 360 УК РК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем по неосторожности причинение вреда здоровью двух или более лиц». Кроме того, обязали выплатить свыше 1,6 млн тенге потерпевшим за нанесение морального и материального вреда. Недавно судебная коллегия по уголовным делам Актюбинского облсуда рассмотрела апелляционную жалобу осужденного. Как сообщила пресс-служба облсуда, в ходе рассмотрения дела потерпевшие и осужденный просили суд отменить вынесенный обвинительный приговор, прекратить уголовное дело и освободить его от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими и полным возмещением причиненного ущерба. Суд постановил приговор в отношении Армана Казбаева отменить, уголовное дело прекратить, освободить его от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.