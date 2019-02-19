В Атырауской области за хищение бюджетных средств, выделенных в рамках госпрограммы, ответственный сотрудник предприятия приговорен к лишению свободы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Иллюстративное фото из архива "МГ" Судом установлено, что в Кызылкугинском районе подсудимый, несмотря на то, что выполнил строительно-монтажные работы по строительству инженерно-коммуникационных линий в неполном объеме, совершил кражу чужого имущества в особо крупном размере. Для этого он использовал акты приемки и справки о стоимости работ. – По результатам строительно-экономической экспертизы выяснилось, что строительные работы на общую сумму 41 869 036 тенге не производились, – сообщили в пресс-службе департамента госдоходов по Атырауской области. По данному факту было проведено досудебное расследование по ст.189 ч.4 п.2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», после чего уголовное дело направили в суд. - Приговором суда №2 города Атырау мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 п.2 статьи 189 УК РК. Назначено наказание в виде лишения свободы, - пояснили в пресс-службе ДГД. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ
Вам может быть интересно
Какой будет погода на западе Казахстана 9 февраля
В некоторых регионах ожидается дождь.
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.