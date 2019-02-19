Иллюстративное фото из архива "МГ" Судом установлено, что в Кызылкугинском районе подсудимый, несмотря на то, что выполнил строительно-монтажные работы по строительству инженерно-коммуникационных линий в неполном объеме, совершил кражу чужого имущества в особо крупном размере. Для этого он использовал акты приемки и справки о стоимости работ. – По результатам строительно-экономической экспертизы выяснилось, что строительные работы на общую сумму 41 869 036 тенге не производились, – сообщили в пресс-службе департамента госдоходов по Атырауской области. По данному факту было проведено досудебное расследование по ст.189 ч.4 п.2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», после чего уголовное дело направили в суд. - Приговором суда №2 города Атырау мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 п.2 статьи 189 УК РК. Назначено наказание в виде лишения свободы, - пояснили в пресс-службе ДГД. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.