По данным РГП "Казгидромет", в Уральске будет солнечная погода, днем -7, ночью до -16. В Атырау переменная облачность, днем -3, ночью до 14 градусов ниже нуля. В Актобе днем 12 градсов мороза, ночью столбик термометра опустится до -14. В Актау днем -3, ночью возможен снег, 6 градусов ниже нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.