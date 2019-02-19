1.5 ст. — вскипевшей воды

2 ст.л.- имбиря

1 десерт.л. — зеленого чаю

2 ст.л. — лимонного сока

1 десерт.л. — меда.

Имбирь не мелко нарезать. Все складываем в термос, залить горячей, но не кипящей водой. И оставляем настаиваться полчаса. В течение дня желательно выпить литр или полтора этого целебного напитка. Лишние килограммы уйдут, иммунитет повысится, самочувствие, и настроение всегда будут на высоте. Перед тем, как ложиться спать не пейте много, настой тонизирует. Если не нравится привкус имбиря, добавьте немного мяты — нежный аромат подарит успокоение.