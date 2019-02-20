Много лет чемодан может валяться без дела, из моды вышел, а выкинуть жалко. Так и не выбрасывайте, посмотрите, как можно дать новую жизнь старому чемодану. Сколько полезных, а главное эксклюзивных предметов мебели может появиться. Как по новому заиграет ваш интерьер. Удивительное всегда рядом с нами, стоит только присмотреться, проявить фантазию и приложить немного усилия. Это может быть столик, тумбочка, пуфик или лежанка для любимца семьи. Посмотрите нашу мини подборку