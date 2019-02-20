Иллюстративное фото из архива "МГ" - Цель - подготовить детей к первому классу по единой программе. А именно перенос части учебной программы (цифры, алфавит) в предшкольный, так называемый нулевой класс из программы первого класса и внедрение единых учебников, подготовка воспитателей и доведение их уровня до учителей начального класса, - сообщили в пресс-службе МОН. Внедрение единой программы и учебников для нулевых классов планируется на сентябрь 2020 года. - Нулевой класс - это сегодня подготовительная группа в детском саду. Если школы имеют возможность организовать нулевой класс в своем здании, у них есть на это право. Право вводить нулевой класс в детских садах никто не отменял. Таким образом, нулевые классы откроются по всей стране в детских садах и школах в 2020 году, - говорится в сообщении. В действующем законе об образовании есть норма, обязывающая детей шестилетнего возраста идти в первый класс. Как сообщили в министерстве, эта норма закона будет изменена. - В 2019 году, как и в прошлом году, дети, которым на 1 сентября исполнилось полных шесть лет, могут идти в первый класс. Дети, которым к 1 сентября не исполнилось шесть лет, по желанию родителей могут идти в школу либо остаться в детском саду. Семилетние дети также принимаются в первый класс. Но надо учесть, если дети уже прошли предшкольную подготовку в детских садах, они не смогут ее пройти повторно и должны пойти в школу, - сообщили в МОН. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.